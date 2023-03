POL-K: 230316-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Gaststätte

Köln (ots) - Mit Hilfe der Videobeobachtung am Neumarkt haben Polizisten am Dienstagabend (14. März) zwei mutmaßliche Taschendiebe (18, 26) in einer Straßenbahn am Rudolfplatz in der Innenstadt gestellt und festgenommen. Eine Videobeobachterin der Leitstelle hatte das Duo gegen 20.30 Uhr am Neumarkt wiedererkannt, als diese gerade in eine Straßenbahn einstiegen ...

mehr