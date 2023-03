Polizei Köln

POL-K: 230315-1-K Erfolgreiche Videobeobachtung am Neumarkt - Taschendiebe festgenommen

Köln (ots)

Mit Hilfe der Videobeobachtung am Neumarkt haben Polizisten am Dienstagabend (14. März) zwei mutmaßliche Taschendiebe (18, 26) in einer Straßenbahn am Rudolfplatz in der Innenstadt gestellt und festgenommen. Eine Videobeobachterin der Leitstelle hatte das Duo gegen 20.30 Uhr am Neumarkt wiedererkannt, als diese gerade in eine Straßenbahn einstiegen und ein Streifenteam heranführte.

Den bereits wegen Eigentumsdelikten bekannten Männern wird vorgeworfen einer 36 Jahre alten Kölnerin zuvor gegen 16 Uhr auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring das Handy und die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen zu haben.

Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Beamten ein weiteres Handy, das ersten Ermittlungen nach am Nachmittag einer 34-Jährigen in einem Spielwarengeschäft auf der Breite Straße aus der Tasche gezogen wurde.

Die beiden aus Algerien stammenden Männer haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/iv)

