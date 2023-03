Polizei Köln

POL-K: 230314-1-K Spezialeinheiten nehmen Mann in Wohnung nach Auseinandersetzung fest

Köln (ots)

Spezialeinheiten der Kölner Polizei haben nach einer Auseinandersetzung in der Kölner Altstadt am Dienstagmorgen (14. März) einen 49 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Straße "An St. Magdalenen" unverletzt gestellt. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, einen 42-Jährigen auf der Severinstraße im Bereich des dortigen Kirchplatzes gegen 8.15 Uhr mit einer Stichwaffe schwerverletzt und sich dann in seine naheliegende Wohnung zurückgezogen zu haben. Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen in eine Klinik. Das Kriminalkommissariat 51 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell