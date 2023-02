Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen an Kraftfahrzeugen

Meiningen (ots)

Seit dem 28.01.2023 kommt es in Meiningen zu einer Häufung von Sachbeschädigungen und Diebstählen an Kraftfahrzeugen. So entwendeten Unbekannte in fünf Fällen die amtlichen Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen - in der Zeit vom 08.02.2023 bis 09.02.2023 in der Heinrich-Heine-Straße, in der Zeit vom 05.02.2023 bis 06.02.2023 in der Landsberger Straße, in der Zeit vom 10.02.2023 bis 12.02.2023 von einem PKW, der auf dem Parkplatz auf dem Schlossplatz stand, in der Zeit vom 10.02.2023 bis 11.02.2023 von einem Auto, welches in der Burggasse und am 28.01.2023 von einem Fahrzeug, welches in der Klostergasse geparkt war. Zudem beschädigten sie die Außenspiegel und Scheibenwischer von weiteren Fahrzeugen. So wurde der Außenspiegel eines Seat, der in der Ernestiner Straße in der Zeit vom 09.02.2023 bis 10.02.2023, eines Subaru, der am 11.02.2023 in der Anton-Ulrich-Straße, eines Mitsubishi, der am 16.02.2023 im Baumschulenweg und eines Honda, der am 17.02.2023 in der Ernststraße geparkt war, beschädigt. Auch ein Scheibenwischer fiel den unbekannten Tätern in der Zeit vom 11.02.2023 bis 12.02.2023 in der Zwingergasse zum Opfer. In allen Fällen entstanden Schäden in Höhe von 25 bis 140 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wem ist in den vergangenen Tagen und Wochen Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

