Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Flucht nach Unfall - Mann leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:40 Uhr, kollidierte der Fahrer einer Mercedes C-Klasse auf der Horster Straße (Stadtteil Stadtmitte) mit einem geparkten Bagger.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten zunächst keine Insassen im Fahrzeug feststellen. Zeugen erklärten aber, dass sich zwei Männer in Richtung Germaniastraße von der Unfallstelle entfernt hätten.

Beide Männer (31 J. aus Essen, 34 J. aus Gelsenkirchen) konnten in der Nähe durch die Polizei angetroffen und mit dem Unfall in Verbindung gebracht werden. Der 34-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Vor Ort ergab sich ein erster Verdacht, dass der 31-Jährige der Fahrer des Autos gewesen sein könnte. Da der Mann augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Auto wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern weiter an. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell