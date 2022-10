Landespolizeiamt

POL-SH: Einladung an die Medienvertreter anlässlich der Amtseinführung des Behördenleiters der Polizeidirektion Itzehoe

Kiel (ots)

Der neue Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Leitender Polizeidirektor (LPD) Frank Matthiesen, wird von Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack, am Montag, den 24.10.2022 offiziell in sein Amt eingeführt. LPD Matthiesen hat bereits am 01. Januar 2022 die Leitung der Behörde in Itzehoe übernommen.

Einladung an Pressevertreterinnen und Pressevertreter:

Wir laden Sie zur Berichterstattung herzlich ein:

Montag, den 24.10.2022, 11.00 Uhr Konferenzraum der Polizeidirektion Itzehoe, Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe.

Anschließend stehen Ihnen bei einem kurzen Medientermin Ministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack und LPD Frank Matthiesen für Interviews zur Verfügung.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bei der Polizeidirektion Itzehoe (Stabsstelle) per Mail: StSt.Itzehoe.PD@polizei.landsh.de bis Freitag, 21.10.2022, 12.00 Uhr.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell