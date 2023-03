Polizei Köln

POL-K: 230313-3-K Mutmaßlicher Einbrecher dank Anwohner festgenommen - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners (34) hat die Polizei Köln am Sonntagmorgen (12. März) einen mutmaßlichen Einbrecher (44) am Simarplatz in Köln-Neuehrenfeld festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 44-Jährige gegen 5.15 Uhr die Scheibe eines Restaurants eingeschlagen und sich bereits einen Laptop gegriffen. Die vom 34-Jährigen alarmierten Polizisten stellten den Mann noch im Lokal. Der aus Ungarn stammende Tatverdächtige ist bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten vorbestraft und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ein Haftrichter schickte den Mann in Untersuchungshaft. (ph/iv)

