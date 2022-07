Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Wuppertal: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht am 26.07.2022 einen Haftbefehl gegen einen bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getretenen Mann. Der 22-Jährige steht in Verdacht, am 25.07.2022, gegen 10:40 Uhr, einen versuchten Diebstahl mit Waffen zum Nachteil eines 52-Jährigen auf dem Karlsplatz begangen zu haben. Er wurde gemeinsam mit einem weiteren, 21-jährigen Tatverdächtigen kurz nach der Tat in der Straße Klotzbahn durch Beamte der Polizei vorläufig festgenommen. Während eines Gerangels um dessen Wertgegenstände soll er den 52-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben. Der 22-jährige Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Den 21-jährigen mutmaßlichen Mittäter erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.

