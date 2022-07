Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf: Unfallflucht in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 23.07.2022, um 04:00 Uhr in der Nacht, kam es in der Straße Unterkohlfurth zu einer Unfallflucht eines Pkw. Zeugen wurden durch einen lauten Knall auf einen Unfall aufmerksam, bei dem ein am Straßenrand geparkter grauer VW Golf im Heckbereich stark beschädigt wurde. Ein heller VW Golf der Baujahre 2009 bis 2014 entfernte sich danach von der Unfallstelle nach Süden in Richtung Kohlfurther Brücke - ohne den Schaden zu regulieren. Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist mutmaßlich im Frontbereich stark beschädigt. Der Sachschaden des geparkten VW liegt bei circa 10.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall oder zum Unfallwagen geben können, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

