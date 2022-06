Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Mobiltelefons

Bexbach (ots)

Am Sonntag, den 29.05.2022 gegen 13:30 Uhr, kam es in einem Restaurant in der Rathausstraße in 66450 Bexbach zu einem Handydiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Smartphone (Samsung Galaxy S 8, Farbe; schwarz) von einem 69-jährigen Gast, dieser hatte es vermutlich im Bereich der Herrentoilette abgelegt und dort vergessen.

Hinweise von Zeugen bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell