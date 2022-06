POL-HOM: Taschendiebstahl in der Mannlichstraße

Homburg Schwarzenbach (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 01.06.2022, 08:00 Uhr und 02.06.2022, 08:30 Uhr ist es in der "Alten Reichsstraße" in Homburg-Schwarzenbach zu einem versuchten Einbruchdiebstahl an einem freistehenden Wohnhaus gekommen. Die angegangene Tür befand sich unmittelbar an der Straße. Daher werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

