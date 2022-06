Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Radmuttern an Fahrzeug gelöst in 66399 Ommersheim, Ziegelhütte/Zeugen gesucht

Ommersheim (ots)

Am 31.05.2022, zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in 66399 Ommersheim, neben der Tennishalle, an einem größeren weißen Fahrzeug am linken Vorderrad die Radmuttern gelockert. Durch einen glücklichen Zufall hatte die Fahrerin noch vor Fahrtantritt das Lösen der Radmuttern bemerkt und die Poli-zei verständigt. Es gibt derzeit keinerlei Täterhinweise. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell