LPI-NDH: Dieb auf frischer Tat gestellt

In Mühlhausen wurde ein 40-jähriger Verkehrsteilnehmer, welcher mit einem Pkw Smart unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Die Fahrt endete für den Mühlhäuser Am Danielsberg. Gegen ihn wurde eine Blutentnahme angeordnet, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und eine entsprechende Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

