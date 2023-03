POL-K: 230314-2-K- Abbiegeunfall in der Altstadt - Radfahrer schwerverletzt

Köln (ots) - Spezialeinheiten der Kölner Polizei haben nach einer Auseinandersetzung in der Kölner Altstadt am Dienstagmorgen (14. März) einen 49 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Straße "An St. Magdalenen" unverletzt gestellt. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, einen 42-Jährigen auf der Severinstraße im Bereich des dortigen Kirchplatzes gegen 8.15 ...

mehr