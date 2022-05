Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrzeugdieb verunfallt auf der A 14

Braunschweig (ots)

Wesendorf, Essehof, Braunschweig, Sülzetal, A 2, A 14, 24.05.2022, 03.22 Uhr

Ein Fahrzeugdieb flüchtete über die A2 und die A 14 und verunfallte.

In der Nacht auf Dienstag wollten Beamte der Braunschweiger Polizei einen BMW X5 auf der A2 kontrollieren. In Höhe des Parkplatzes Essehof gaben sie dem Fahrzeugführer ein Haltezeichen. Der Fahrer beschleunigte sofort stark und flüchtete in Richtung Berlin. Die Fahrt ging über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt und weiter auf die A 14 in Richtung Halle. Es wurde durchgehend eine Geschwindigkeit von etwa 250 km/h gefahren. Auf der A 14 fuhr ein Schwertransporter mit Überbereite. In Höhe Sülzetal fuhr der BMW mit hoher Geschwindigkeit auf das Begleitfahrzeug auf. Hierbei wurden der Fahrer des Begleitfahrzeugs und der Fahrer des BMW leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung dem Klinikum Magdeburg zugeführt. Infolge des Verkehrsunfalles war die A 14 in Fahrtrichtung Halle vollgesperrt. Bei dem Fahrer des BMW handelte es sich um einen 40-jährigen Mann. Es stellte sich heraus, dass der BMW kurz zuvor in Wesendorf entwendet wurde. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell