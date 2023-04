POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Aalen (ots) - Remshalden: Mit Messer Geld aus Apotheke entwendet Am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr betrat ein Mann eine Apotheke in der Rathausstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld. Er griff anschließend in eine Kasse und holte aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag ehe der Dieb das Gebäude verließ und in Richtung der Oberen Hauptstraße flüchtete. Die durch die Polizei eingeleiteten ...

