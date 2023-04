Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Polizeibeamter von Hund gebissen

Aalen (ots)

Bopfingen: Wegen Sekundenschlaf Leitplanke gestreift

Ein 36-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 2:15 Uhr, die B29 von Bopfingen in Richtung Aufhausen. Kurz vor Ortbeginn streifte er mit seiner rechten Fahrzeugseite eine dortige Leitplanke. Der Verunfallte erklärte, dass er offenbar am Steuer seines Autos eingeschlafen war und somit in Folge von der Straße abkam. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Unterschneidheim-Walxheim: Polizeibeamter von Hund gebissen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem 26 Jahre alten Mann und seiner Ex-Freundin, kam es am Mittwoch, gegen 22:45 Uhr, in der Schuhmannstraße zu einem Polizeieinsatz. Im Verlauf des Einsatzes, wurde ein Polizeibeamter von dem Hund des Mannes gebissen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch befuhr eine 78-Jährige mit ihrem Toyota die Phillip-Funk-Straße. Auf Höhe der Straße "Am Schimmelberg" missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 47-jährigen Mercedes-Benz Fahrerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.

