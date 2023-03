FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 26. März 2023

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 26. März 2023

Havarie in einem Wohnhochhaus - Heißes Wasser tritt aus

Wann: 26. März 2023 09:51 - 11:34 Uhr Wo: Prohliser Allee

Im Kellerbereich eines Wohnhochhauses war eine Heißwasserleitung geplatzt. Dadurch trat unkontrolliert Wasser aus und setzte den gesamten Bereich unter Wasser. Darüber hinaus füllten sich alle Kellerräume mit heißem Wasserdampf. Durch das Wasser waren die Türen aufgequollen und ließen sich nicht mehr öffnen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen ein Strahlrohr zur Kühlung vor und rüsteten sich mit Schutzkleidung aus, um sich vor Verbrühungen zu schützen. Sie wateten durch das etwa 70 Grad heiße Wasser und es gelang die Wasserzufuhr abzustellen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Verletzte bei Küchenbrand

Wann: 26. März 2023 13:04 - 14:56 Uhr Wo: Dölzschener Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamiliengebäudes zu einem Brand. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, war die Wohnung komplett verraucht. Insgesamt drei Personen wurden durch die Feuerwehr gerettet. Sie wiesen deutliche Rußspuren im Gesicht auf, wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand in der Küche konnte mit einem Kleinlöschgerät rasch bekämpft werden. Im Anschluss fanden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen statt. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die gesamte Wohnung in Mitleidenschaft gezogen und ist gegenwärtig nicht bewohnbar. Die Familie kommt temporär bei Verwandten unter. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt, der Rettungswachen Friedrichstadt und Löbtau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz.

Rauchwarnmelder löst aus und alarmiert die Nachbarn

Wann: 27. März 2023 01:35 - 02:30 Uhr Wo: Dohnaer Straße

Über den Notruf 112 alarmierten Nachbarn die Feuerwehr, weil sie Brandgeruch und das Piepen eines Rauchwarnmelders wahrgenommen hatten. Tatsächlich hatte sich der Mieter einer Wohnung im Erdgeschoss Essen zubereitet und war vermutlich dabei fest eingeschlafen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Brandwohnung, weckten den 32-jährigen Mann und retteten ihn aus der vollkommen verqualmten Wohnung. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Parallel dazu wurde der Herd abgeschaltet, das Essen aus dem Backofen genommen und in der Spüle abgekühlt. Im Anschluss fanden Belüftungsmaßnahmen statt. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

