FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 23. März 2023

Dresden (ots)

Brand droht auf Gebäude überzugreifen

Wann: 23. März 2023 00:11 - 01:56 Uhr Wo: Rudolf-Leonhard-Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet der Inhalt eines Schuttcontainers in Brand, welcher sich in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude befand. Die Flammen breiteten sich über eine Schuttrutsche bis in das dritte Obergeschoss aus und drohten, das gesamte Gebäude zu erfassen. Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Über eine Drehleiter wurde das Dach kontrolliert, um eine Brandausbreitung in diesem Bereich auszuschließen. Die Fassade des Hauses wurde bei dem Brand beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Rauchwarnmelder löst rechtzeitig aus

Wann: 23. März 2023 10:50 - 11:30 Uhr Wo: Elsässer Straße

Über das Führungs- und Lagezentrum der Polizei wurde die Feuerwehr alarmiert, weil der Rauchwarnmelder in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Wohnhochhauses ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte verschafften sich mit einer Steckleiter über den Balkon gewaltsam Zugang zur Wohnung, weil auf Klopfen und Klingeln niemand öffnete. In der Wohnung stand angebranntes Essen auf dem Herd in der Küche, was zu einer Verqualmung und Auslösen des Rauchwarnmelders führte. Die Mieterin der Wohnung traf im Laufe des Einsatzes an der Einsatzstelle ein. Die Wohnung wurde mit Elektrolüftern belüftet und die Einsatzstelle an die Mieterin und die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

