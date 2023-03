Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 14. März 2023

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 202 Mal alarmiert. In 58 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Zwei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 219 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde zu einem Brandeinsatz und 17 Hilfeleistungen alarmiert. In den Abendstunden stellten sich im Stadtgebiet starke Sturmböen ein. Durch den Wetterdienst wurde eine entsprechende Warnung herausgegeben. Die Feuerwehr wurde zu drei sturmbedingten Einsätzen alarmiert. Weitere drei Einsätze waren notwendig, weil automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst hatten.

Verkehrsunfall

Wann: 14. März 2023 10:55 - 14:35 Uhr Wo: Kesselsdorfer Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache war die Fahrerin eines PKW Dacia mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einen Holzzaun gefahren. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Fahrzeug gesichert und die patientengerechte Rettung aus dem Fahrzeug unterstützt. Da zum Zeitpunkt des Einsatzes kein bodengebundenes Notarzteinsatzfahrzeug zur Verfügung stand, wurde der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 38 zur Einsatzstelle alarmiert. Mit einem Rettungswagen erfolgte der Transport der Patientin ins Krankenhaus. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Abklemmen der Fahrzeugbatterie und Sicherstellung des Brandschutzes. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau und Altstadt, der Rettungswache Löbtau, der Rettungshubschrauber Christoph 38 sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz.

Verkehrsunfall mit einem Krad

Wann: 14. März 2023 13:21 - 14:14 Uhr Wo: Emrich-Ambross-Ufer

Ein Motorradfahrer war mit seinem Krad ins Rutschen gekommen und gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr das Krad sicherten und an den Fahrbahnrand bewegten, wurde der Fahrer vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie der Rettungswache Johannstadt.

Katze verirrt sich

Wann: 14. März 2023 16:09 - 18:07 Uhr Wo: Harthaer Straße

Die Spezialisten des Gerätewagen-Tier der Feuer- und Rettungswache Übigau wurden alarmiert, weil sich eine herrenlose, fremde Katze in einer Wohnung befinden sollte. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, hatten sich die Besitzer des Tieres bereits eingefunden und das Tier an sich genommen. Offenbar hatte die Mietz lediglich die Wohnung verwechselt und unter einem fremden Sofa Platz genommen. Der Einsatz konnte abgebrochen werden.

Baum stürzt auf Gebäude

Wann: 14. März 2023 17:47 - 19:44 Uhr Wo: Gitterseestraße

Eine Kiefer von etwa 30 Zentimetern Durchmesser war abgebrochen und gegen ein Wohnhaus gestürzt. Durch den starken Wind drohte das abgebrochene Stück auf den Gehweg zu stürzen. Mit einer Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu dem Ast und trugen ihn Stück für Stück mit einer elektrischen Motorkettensäge ab. Der verbliebene Baumstamm konnte mit Seilen gezielt vom Gebäude weggezogen werden und damit die Gefahr gebannt werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau sowie die Stadtteilfeuerwehr Kaitz.

