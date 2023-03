Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 9. März 2023

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 246 Mal alarmiert. In 84 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 235 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Insgesamt zwei Mal wurde die Feuerwehr zu Brandeinsätzen und 23 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Ein Einsatz war notwendig, weil die automatische Brandmeldeanlage in einem Wohnhochhaus ausgelöst wurde.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Wann: 9. März 2023 16:55 - 20:03 Uhr Wo: Bundesautobahn 4, Fahrtrichtung Ost, Km 0,5

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen mehreren PKWs. Es handelte sich um einen BMW, einen Opel und einen Volkswagen. Die Insassen der Fahrzeuge wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Durch die Feuerwehr wurde die Autobahn anfänglich vollgesperrt. Die schwer verletzte Fahrerin des Opel musste von den Einsatzkräften mit Rettungsgeräten schnellstens aus ihrem PKW befreit werden. Alle drei Patienten wurden notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurden ausgetretene Betriebsmittel gebunden. Neben den Fahrzeuginsassen galt es auch einen kleinen Hund zu versorgen. Dieser wurde mit dem Gerätewagen-Tier vorübergehend einer geeigneten Unterkunft zugeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, die Rettungswachen Pieschen und Neustadt, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche.

LKW verliert Bagger

Wann: 10. März 2023 seit 04:51 Uhr Wo: Bundesautobahn 17 Tunnel Dölzschen, Fahrtrichtung Prag

Kurz vor 5 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst auf die BAB 17 in den Tunnel Dölzschen alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war ein Sattelzug DAF in der Tunnelröhre verunglückt. Das Fahrzeug hatte einen Bagger geladen, welcher dabei von der Ladefläche auf die Fahrbahn kippte und auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer des LKW kam mit dem Schrecken davon und wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Die Feuerwehr sichert gegenwärtig die Einsatzstelle und stellte den Brandschutz sicher. Durch Spezialisten eines Bergungsunternehmens wird derzeit die Bergung der beiden Fahrzeuge durchgeführt. Die Polizei leitet den Verkehr ab der Anschlussstelle Gorbitz um und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz sind 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Albertstadt, der Rettungswache Löbtau, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Gompitz. Der Einsatz wird sich noch geraume Zeit hinziehen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell