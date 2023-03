Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 12. März 2023

Dresden (ots)

Starke Rauchentwicklung

Wann: 12. März 2023 12:13 - 13:20 Uhr Wo: Conradstraße / Großenhainer Straße

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Aus noch zu ermittelnder Ursache war der Inhalt eines etwa vier Kubikmeter großen Containers in Brand geraten. Ein Trupp unter Atemschutz nahm mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden angrenzende Gebäude beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Pieschen, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Wann: 12. März 2023 17:23 Uhr Wo: Tiergartenstraße / Karcherallee

Beim Zusammenstoß zwischen einem PKW Ford Galaxy und einem PKW Skoda Superb wurden am frühen Abend zwei Personen verletzt. Die Integrierte Regionalleitstelle Dresden wurde über das eCall-Notrufsystem eines der beiden Unfallfahrzeuge alarmiert und hatte direkten Kontakt zum Fahrer. Die Notrufabfrage ergab eine größere Anzahl von Betroffenen, so dass zahlreiche Kräfte und Mittel an die Einsatzstelle alarmiert wurden. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr fanden zwei massiv beschädigte Fahrzeuge vor, bei denen nahezu alle Airbags ausgelöst hatten. Alle Personen konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien und standen auf dem Gehweg. Mehrere Trupps sicherten die Unfallstelle sowie die Unfallfahrzeuge und führten eine Sichtung der Unfallbeteiligten durch. Eine Mutter (33 Jahre) und ihre Tochter (6 Jahre) wurden mit leichten Verletzungen notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Alle anderen Personen blieben augenscheinlich unverletzt, stehen aber noch immer unter dem Eindruck der Ereignisse. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und der Brandschutz sichergestellt. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Bereich der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst wird in Kürze beendet sein und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zu diesem Einsatz wurden insgesamt 44 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Striesen und Altstadt, der Rettungswachen Leuben und Reick, der B-Dienst sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell