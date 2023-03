Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In den Gegenverkehr geraten

Grünstadt (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bahnbrücke in der Obersülzer Straße wurde eine Person leicht verletzt. Am gestrigen Mittwoch, 08.03.2023, gegen 17:40 begegneten sich zwei Pkw auf besagter Strecke. Der in Richtung Obersülzen fahrende Autofahrer geriet in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Entgegenkommenden. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beifahrerin des in Richtung Stadtmitte Fahrenden zog sich leichte Verletzungen zu.

