POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/ Fahrzeuge Totalschaden

Rheinbrohl (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, gegen 03:40 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Linz von einem Hausbewohner eines Mehrparteienhauses in der Hauptstraße alarmiert, dass ein Bewohner im Treppenhaus randalieren würde, der Mann sei mit einer Eisenstange bewaffnet. Bei Eintreffen der Polizei fanden die Beamten den 73-jährigen Mann im Treppenhaus an. Er hielt in der Tat eine Eisenstange in der Hand und schlug ...

mehr