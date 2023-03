Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtliche Fahrt führt zu mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.03.2023 um 02:30 Uhr wurde ein 38-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem Renault in der Martin-Luther-Straße einer anlassfreien Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann von seinem Führerschein aufgrund eines zurückliegenden Betäubungsmittelkonsums keinen Gebrauch mehr machen darf. Auch am heutigen Tag stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin, Metamfetamin, Opiate und Ecstasy. Dem Neustadter wurde sodann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde ferner bekannt, dass der Renault-Fahrer den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich genommen hat. Nun kommen auf den 38-Jährigen mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell