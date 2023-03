Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Rote Ampel missachtet und Autofahrer die Nase gebrochen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.03.2023 gegen 16:15 Uhr wurde ein Autofahrer in der Philipp Fauth Straße in Bad Dürkheim durch einen Fußgänger geschlagen und verletzt. Ein 78-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf die Philipp-Fauth-Straße in Richtung Mannheimer Straße und musste an der roten Fußgängerampel auf Höhe der Sparkasse anhalten. Als die Ampel für ihn "Grün" anzeigte und er anfahren wollte, lief ihm von rechts ein Fußgänger vor das Auto. Zu einer Berührung kam es nicht. Der 78-Jährige ermahnte den bislang unbekannten Fußgänger durch einen gestreckten Zeigefinger, dass dieser "Rot" gehabt habe. Der Fußgänger ging unvermittelt an die Fahrertür, öffnete diese und schlug mit der Faust dem 78-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Danach lief der Fußgänger in die Leopoldstraße und weiter in unbekannte Richtung. Der Fahrer erlitt einen Nasenbeinbruch und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Der unbekannte Täter war ca. 175 cm groß, hatte eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare und einen 3-Tagebart. Er war dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

