Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen im Grenzraum

Rheinmünster/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden konnten gestern eine gesuchte Straftäterin festnehmen. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sibiu/Rumänien, wurde eine 68-jährige rumänische Staatsangehörige vorstellig. Gegen die Dame bestand ein offener Haftbefehl wegen Diebstahls. Mit Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 373,50 Euro, entging Sie einem Gefängnisaufenthalt. Ähnlich erging es einer 33-jährigen Dame aus Frankreich, welche am Grenzübergang Neuried/Altenheim einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Gegen Sie bestand ein Haftbefehl wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Ein Begleiter konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 993,00 Euro bezahlen und die beiden konnten ihre Reise fortsetzen.

