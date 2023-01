Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Acht falsche Dokumente sichergestellt

Offenburg (ots)

Bereits am Sonntag kontrollierten die Beamten der Bundespolizei Offenburg am Offenburger Bahnhof einen 25-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen und gab an mit einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug von Frankreich nach Deutschland eingereist zu sein. In einem Briefumschlag führte er acht afghanische Identitätskarten mit sich, welche alle gefälscht waren. Der Mann gab an, sich auf dem Weg nach Köln zu befinden, da dort seine Verwandschaft lebt. Sein Asylverfahren in Frankreich wurde bereits zweimal abgelehnt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet,welche die weiteren Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung übernimmt.

