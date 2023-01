BPOLI-OG: Urkundenfälschung festgestellt

Iffezheim/Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben bereits am Samstag einen gesuchten Straftäter verhaften können. Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Iffezheim trafen die Beamten einen 25-jährigen französischen Staatsangehörigen an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Er konnte die ...

