POL-WES: Hamminkeln - 76-jähriger Mann am Telefon betrogen

Hünxe (ots) - Am 29.11.2022 gegen 13.00 Uhr rief ein Unbekannter einen 72-jährigen Geschädigten aus Hünxe an und teilte ihm mit, dass dieser in einem Gewinnspiel gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er jedoch mehrere hundert Euro überweisen. Die Ehefrau des 72-Jährigen suchte daraufhin eine ...

mehr