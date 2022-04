Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rückeroth. Diebstahl von Außenspiegel

Rückeroth (ots)

Am Sonntag, 24. April in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 13.00 Uhr wurde in der Straße "Am Hamm" an einem VW Golf 6 ein Außenspiegel entwendet. Zunächst war ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort angenommen worden. Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten wurde der Spiegel aber abgeschraubt und entwendet. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Montabaur unter der Tel. 02602-92260.

