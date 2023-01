Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Iffezheim/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben bereits am Samstag einen gesuchten Straftäter verhaften können. Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Iffezheim trafen die Beamten einen 25-jährigen französischen Staatsangehörigen an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und 90 Tage Gefängnis abwenden. Gestern Abend dann eine weitere Festnahme in einem grenzüberschreitenden Einreisezug aus Frankreich. Hier wurde ein 41-jähriger albanischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen für 200 Tage in das Gefängnis gebracht.

