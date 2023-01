BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Kehl

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Freitag einen falschen italienischen Personalausweis sichergestellt. Diesen zeigte ihnen ein tunesischer Staatsangehöriger vor, nachdem er nach seiner Ankunft mit der Tram D aus Straßburg, in Kehl kontrolliert wurde. Dokumente, die ihn zur Einreise oder zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, konnte er nicht vorweisen. Nach Abschluss der polizeilichen ...

mehr