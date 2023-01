Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: erneuter Einbruch in gleiche Gaststätte

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 13.01.2023, auf Samstag, 14.01.2023, wurde abermals in der Hauinger Straße in die gleiche Gaststätte eingebrochen, wie bereits am Donnerstagmittag, 12.01.2023 (wir berichteten). Auch diesmal gelangte der Unbekannte über die Terrassen- und einer weiteren Tür in den Küchenbereich. Aus einer Bedienungsgeldbörse wurden 300 Euro Bargeld gestohlen.

