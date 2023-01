Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: zwei Leichtkraftradfahrer auf Landstraße 134 gestürzt - Mitfahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Eine Motorradgruppe befuhr am Samstag, 14.01.2023, gegen 16.24 Uhr, die Landstraße 134 von Kandern kommend in Richtung Riedlingen, als zwei 16-jährige Fahrer aus dieser Gruppe in einer Linkskurve ins Schleudern kamen und die Kontrolle über ihre Leichtkrafträder verloren. Beide kamen von der Fahrbahn ab und stürzten. Eine 18-jährige Mitfahrerin wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 16-Jähriger zog sich eine Schnittverletzung an der Hand zu, verblieb aber an der Unfallstelle. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

