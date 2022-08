POL-OS: Dissen a.T.W.: Zeugen nach Kfz-Diebstahl gesucht

Melle (ots) - Zwischen Sonntagmorgen (9.30 Uhr) und Montagmorgen (8.30 Uhr) ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der "Von-Bar-Straße" eingebrochen. Über eine Tür verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Nähe der "Neuerostraße" und durchsuchte das Innere nach Wertsachen. Mit einer niedrigen Summe Bargeld machte sich der Dieb schließlich ...

mehr