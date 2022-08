Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in der Von-Bar-Straße - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Zwischen Sonntagmorgen (9.30 Uhr) und Montagmorgen (8.30 Uhr) ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der "Von-Bar-Straße" eingebrochen. Über eine Tür verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Nähe der "Neuerostraße" und durchsuchte das Innere nach Wertsachen. Mit einer niedrigen Summe Bargeld machte sich der Dieb schließlich aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Melle unter 05422/92260 entgegen.

