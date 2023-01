Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Ausweis unterwegs

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Freitag einen falschen italienischen Personalausweis sichergestellt. Diesen zeigte ihnen ein tunesischer Staatsangehöriger vor, nachdem er nach seiner Ankunft mit der Tram D aus Straßburg, in Kehl kontrolliert wurde. Dokumente, die ihn zur Einreise oder zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, konnte er nicht vorweisen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er wieder zurück nach Frankreich und erhält neben einer Anzeige wegen Urkundenfälschung, ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

