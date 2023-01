BPOLI-OG: Gefährlicher Aufenthalt in den Gleisen

Karlsruhe (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Nachmittag in einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug, auf der Fahrt von Straßburg nach Karlsruhe, ein vermisstes Kind angetroffen. Der 11-jährige Junge war in Begleitung seiner 43-jährigen litauischen Mutter und deren Lebensgefährten. Bei der Überprüfung der Personalien der Personen stellte sich heraus, dass das Kind von der ...

