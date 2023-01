Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchte konnte Geldstrafe nicht bezahlen

Kehl (ots)

Gestern Nachmittag wurde eine 28-jährige Ukrainerin beim Bundespolizeirevier in Kehl vorstellig und gab an, eine Geldstrafe aus dem Jahr 2021 bezahlen zu wollen. Recherchen ergaben, dass gegen die Frau ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand und sie demnach eine Geldstrafe in Höhe von über 3700 EUR zu bezahlen habe. Da sie den Betrag nicht bezahlen konnte, wurde sie zur Verbüßung einer 140 tägigen Haftstrafe ins Gefängnis gebracht.

