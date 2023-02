Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben bereits am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Offenburg eine falsche slowakische Identitätskarte sichergestellt. Diese zeigte ein algerischer Staatsangehöriger den Beamten bei der Kontrolle vor. Zusätzlich hatte er eine geringe Menge an Betäubungsmittel dabei. Da es sich um einen einfach gelagerten Sachverhalt handelte und der Beschuldigte nicht über ...

mehr