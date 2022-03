Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Alkoholisierter Motorradfahrer fährt gegen geparktes Auto

Oberderdingen (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer war am Mittwoch gegen 21.00 Uhr in Oberderdingen unterwegs. Der Zweiradfahrer kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW und verletze sich hierbei leicht.

Der 50-jährige Motorradfahrer fuhr, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, von Kürnbach kommend in Richtung Obererdingen. Im Bereich der Sulzfelder Straße kollidierte der Zweiradfahrer mit dem Heck eines geparkten PKW´s. Durch den Zusammenstoß wurde das Motorrad auf den rechten Gehweg abgewiesen und stoppte schließlich an einer Hauswand. Der Kraftradfahrer wurde leichtverletzt vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Da die Beamten des Polizeireviers Bretten Alkoholgeruch bei dem 50-Jährigen feststellten, wurde zunächst ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Da dieser nicht durchgeführt werden konnte, erfolgte im weiteren Verlauf eine Blutentnahme. Der geschätzte Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf circa 12.000 Euro. Ob an der Hauswand ein Schaden entstanden ist, kann bislang noch nicht gesagt werden.

Lea Caspari, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell