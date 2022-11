Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall im Kreisverkehr (16.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 6 Uhr in einem Kreisverkehr. Ein 60-jähriger Hyundai Fahrer fuhr in den Kreisverkehr "Markstraße / Auf der Lehr" ein und stieß dort mit einer 20-Jährigen zusammen, die sich mit ihrem VW Polo bereits darin befand. Den Schaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt rund 15.000 Euro

