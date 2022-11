Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter Autofahrer beschädigt einen schwarzen Skoda Octavia auf der Grünenbergstraße- Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, ist es in der Grünenbergstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden ist. Ein unbekannter Autofahrer prallte gegen einen auf der Grünenbergstraße vor Hausnummer 20 abgestellten schwarzen Skoda Octavia und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Personen, die im betreffenden Zeitraum den Unfallhergang beobachten konnten oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

