Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Update: Gasleitung gerät in Brand - Explosionen und starke Hitze- und Rauchentwicklung

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 22. März 2023 14:08 - 21:50 Uhr Wo: Waltherstraße / Schäferstraße

Die Warnung an die Bevölkerung konnte um 16:11 Uhr aufgehoben werden. Es strömten nur noch geringe Mengen Gas aus, welche kontrolliert abgefackelt wurden. Durch den Energieversorger wurde der Strom abgeschaltet, damit die Einsatzkräfte die Einsatzstelle betreten konnten. Mit dem Rüstwagen-Kran von der Feuer- und Rettungswache Albertstadt wurde der ausgebrannte Bagger beseitigt, um besser an die Unglücksstelle heranzukommen. Durch den Netzbetreiber wurde die Gasleitung dicht gesetzt, so dass jetzt kein Gas mehr ausströmt. Es wurden Kontrollmessungen durchgeführt, die das bestätigt haben. Für die Feuerwehr ist der Einsatz damit beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Ereignisses aufgenommen. Der Bereich um die Unglückstelle an der Hamburger Straße, Schäferstraße und Waltherstraße bleibt auch am Donnerstag für den Straßenverkehr sowie ÖPNV gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell