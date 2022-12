Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahme nach Kraftstoffdiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lauterbach/Landkreis Marburg-Biedenkopf

Beamten der Polizei Mittelhessen (Marburg-Biedenkopf) gelang es am Samstagmorgen (03.12.), gegen 2.20 Uhr, einen 36-jährigen Mann aus dem Landkreis Marburg Biedenkopf nach dem Diebstahl von Diesel aus einem Fahrzeug in der Straße "Am Hällstein" in Lauterbach festzunehmen.

Gegen 1 Uhr, entwendeten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mindestens zwei Personen eine noch unbekannte Menge Diesel aus einem Kranfahrzeug. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde auf den Diebstahl aufmerksam und informierte umgehend die Polizei. Bei Eintreffen der Streife der Polizeistation Lauterbach, flüchteten die beiden Tatverdächtigen zunächst. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte aber schließlich der 36-jährige Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf durch Beamte der Polizei Mittelhessen in einem Fahrzeug festgenommen werden. In dem Auto fanden die Beamten zudem mehrere Liter Diesel auf und stellten diese sicher.

Der 36-Jährige wurde in Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren

