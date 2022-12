Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher stahlen Porsche - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

In der Nacht zum Mittwoch, 07. Dezember, drangen Einbrecher zwischen 02 und 07 Uhr, durch die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Zeppelinstraße ein. Sie nahmen nach ersten Sichtungen eine Schüssel mit sämtlichen darin liegenden Schlüsseln mit und stahlen mit einem der erbeuteten Fahrzeugschlüssel den vor dem Haus geparkten Porsche 911. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem 2021 erstmals zugelassenen Auto mit einer Kilometerleistung von ca. 23.000 die Kennzeichen GI-SO 911 montiert. Dieses Kennzeichen könnten der oder die Täter jedoch auch getauscht haben. Laut Fahrzeugschein ist das Auto kreidefarbig, bei einer Beschreibung würde man ihn allerdings eher als hellbeige oder auch hellgrau angeben. (siehe Bild unter www.polizeipresse.de) Die Polizei fahndet derzeit nach dem Auto und bittet um sachdienliche Hinweise zum derzeitigen Standort. Hinweise an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

