Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verkratzte Autos + Zeugensuche nach zwei Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Sterzhausen - Verkratzte Autos

Zwischen 15 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am folgenden Montag, 05. Dezember, kam es in der Straße Flachspfuhl zu bislang zwei bekannten Sachbeschädigungen an parkenden Autos durch Verkratzen des Lacks. Betroffen waren jeweils mehrere Stellen auf der Fahrerseite eines grauen BMW Mini und der Beifahrerseite eines schwarzen Audi. Der Schaden beträgt jeweils mehrere Hundert Euro, vermutlich sogar mehr als tausend Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Amöneburg - Unfallflucht im Balzergäßchen

Nach den Angaben des Besitzers kann der Heckschaden an seinem grauen Peugeot 207 nur am Montag, 05. Dezember, zwischen 07.45 und 16.15 Uhr, auf dem Parkplatz im Balzergäßchen entstanden sein. Der Peugeot stand vorwärts eingeparkt auf dem vierten Stellplatz des linken Parkplatzes. Mutmaßlich kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug bei einem Rangiermanöver mit dem Heck des Peugeots und verschob dabei die hintere Stoßstange. Nach ersten Schätzungen entstand ein vierstelliger Schaden. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht, noch meldete er den Unfall bei der Polizei. Wer hat auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu der Kollision mit dem grauen Peugeot gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ebsdorfergrund - Unfall zwischen Heskem und Kirchhain - Weißer Tiguan erheblich beschädigt

Nach der Aussage der Fahrerin musste sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver geriet der weiße Tiguan nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke, was zu einem erheblichen Schaden auf der Beifahrerseite führte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Montag, 05. Dezember, um 17.30 Uhr auf der Landstraße 3048 zwischen Heskem und Kirchhain. Die Tiguanfahrerin war auf dem Weg nach Kirchhain. Nähere Angaben zu dem entgegenkommenden Pkw und dessen Fahrer oder Fahrerin konnte sie nicht machen. Wer war zur Unfallzeit noch auf der L 3048 zwischen Kirchhain und dem Ebsdorfergrund unterwegs? Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet? Wer kann Angaben zum zweiten beteiligten Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell