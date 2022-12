Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung! Betrüger am Telefon Aktuelle Anrufe mit den Maschen Enkeltrick und Schockanruf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

Aktuell rufen Betrüger im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit den Maschen Enkeltrick und Schockanruf an. In einem Fall war eine Dame bereits auf ihrer Bank und beabsichtigte 20.000 Euro abzuheben. Nur dank der Aufmerksamkeit einer Bankmitarbeiterin und einem dann erfolgten Rückruf bei dem Neffen flog der versuchte Betrug auf und die Frau blieb ohne Vermögensschaden. Bislang gab es bekannt gewordene Anrufe in Marburg, Rauschenberg und Wetter, wobei die Anrufer, die sich bei der Polizei meldeten, die Betrugsmasche erkannt haben und ohne Schaden blieben.

"Die Geschichten sind variantenreich und werden immer angepasst, sodass man letztlich gar nicht alle Vorgehensweisen der Betrüger am Telefon darstellen kann. Die Betrüger lassen sich auch von sofortigen und weit verbreiteten Warnmeldungen der Polizei nicht aufhalten oder beeinflussen und diese Polizeimeldungen erreichen leider potentielle Opfer nicht oder nicht frühzeitig. Wer nicht Opfer von Betrügern am Telefon werden will, dem hilft nur das sofortige Auflegen, sobald es am Telefon um Geld oder Vermögen geht. Egal welche Geschichte man hört, egal ob eine schockierende Nachricht oder einfach nur die Bitte um Unterstützung für irgendwas - geht es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, sollte man das Gespräch erstmal sofort beenden. Diese Verhaltensweise sollten innerhalb der Angehörigen immer wieder besprochen und angesprochen werden. Wer helfen möchte, kann dies ja nach einem selbst gewählten Rückruf und der entsprechenden Rückversicherung immer noch tun!"

Weitere Hinweise zu den Betrugsmaschen stehen im Internet u.a. unter www.polizei-beratung.de oder https://www.polizei.hessen.de/Schutz-Sicherheit/Rat-und-Vorsorge/Sicherheit-fuer-Senioren/

