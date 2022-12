POL-MR: Einbrüche + Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung + Keine oder falsche Papiere und unter Drogeneinfluss am Steuer + Zeugensuche nach Unfallfuchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Erfurtshausen/Wetter/Marburg - Einbrüche misslungen und/oder ohne Beute

Die Kripo Marburg ermittelt wegen zweier Einbruchsversuche in der Nacht zum Nikolaustag und wegen eines Einbruchsversuches, der bereits zwischen dem 01 und 04 Dezember passierte. Der letztere war in Erfurtshausen in der Straße Im Lohfeld. Hier gab es Hebelspuren an der Nebeneingangstür. Die Tür widerstand aber den Aufbruchsversuchen und der Täter flüchtete letztlich unerkannt und dementsprechend auch ohne Beute. Die beiden anderen Einbrüche waren in Wetter und in Marburg. In Wetter scheiterte der Einbruch in Betriebsräume in einem Haus in der Straße Am Bahnhof. Nachdem der oder die Täter an einem Fenster hebelten und dieses dabei zerbrach, sahen sie von einem weiteren Vorgehen ab und flüchteten. Die Tatzeit liegt zwischen 22 und 03.45 Uhr. In Marburg war eine Wohnung im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße betroffen. Zwischen 17 Uhr am Montag und 11 Uhr am Dienstag durchwühlten der oder die Täter die Wohnung, stahlen aber nach ersten Sichtungen nichts. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen an den genannten Tatorten bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen (04. Dezember, 07.15 Uhr) erlitten zwei Männer im Alter von 22 und 32 Jahren nach eigenen Angaben durch eine Schlägerei mit derzeit noch unbekannten Personen Verletzungen. Beide Männer kamen nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Den einen Verletzten fand die Polizei am Rudolphsplatz, den anderen in der Uferstraße. Nach bisherigen Informationen sollen beide an der Schlägerei beteiligt gewesen sein, die sich an der Bushaltestelle am Rudolphsplatz ereignete. Dem einen war die Flucht gelungen. Der anderer erhielt von mindestens zwei nach Angaben der Verletzten und von Zeugen dunkelhäutigen, schick bekleideten Männern selbst dann noch Schläge und Tritte als er am Boden lag. Die Beteiligten flüchteten, als die Zeugen hinzutraten und mit der Polizei drohten. Die Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Die Hintergründe und die genauen Tatabläufe stehen derzeit nicht fest. Wer hat die Auseinandersetzung an der Bushaltestelle am Rudolphsplatz gesehen? Wer kann den Ablauf beschreiben? Wer kann die geflüchteten Männer näher beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Gefälschte Papiere und unter Drogeneinfluss

Eine 42 Jahre alte Autofahrerin wies sich am Montag, 05. Dezember, bei einer Kontrolle in Kirchhain mit einem Führerschein und einer ID-Karte aus Moldawien aus. Beide Ausweispapieren erwiesen sich als Totalfälschungen. Da der Drogentest der Frau auf Amphetamine und Kokain reagierte, stellte die Polizei nicht nur die gefälschten Papiere sicher, sondern veranlasste auch eine Blutprobe.

Marburg - Keinen Führerschein, Drogeneinfluss und Steuerschuld

Für einen 32 Jahre alten Autofahrer endete die Fahrt am Dienstag, 06. Dezember, um 11.40 Uhr, mit der Polizeikontrolle. Der Mann räumte ein, keinen Führerschein zu besitzen und außerdem am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Er fuhr darüber hinaus ein zur Fahndung wegen einer ausstehenden Steuerschuld ausgeschriebenes Auto. Die Polizei entstempelte das Kennzeichen des Autos, stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eine Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht im City-Parkhaus

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, 03. Dezember, zwischen 17 und 19 Uhr im Parkdeck 1 des City-Parkhauses in der Universitätsstraße. Durch das derzeit unbekannte Fahrmanöver entstand an einem weißen VW Touran hinten links ein Schaden in voraussichtlich vierstelliger Höhe. Der Verursacher fuhr weg, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei anzurufen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Unfallort: Marburger Straße Ecke Sommerstraße- Zeugen gesucht

Unmittelbar nahe der Bäckerei an der Einmündung Marburger Straße Sommerstraße ereignete sich am Donnerstag, 01. Dezember, gegen 11.40 Uhr, ein Unfall zwischen einem roten Dacia Logan und einem silbergrauen Pkw. Beide Fahrer unterhielten sich kurz. Dann stieg der Daciafahrer wieder ein, um sein Auto einzuparken, damit der Verkehr wieder fließen kann. Als er zurückkehrte war der silberne Pkw verschwunden, ohne dass zuvor ein Personalienaustausch stattgefunden hatte. Die Polizei sucht nunmehr Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zu dem silbernen Auto. Am Steuer saß eine sehr dünne ältere Dame mit einem leicht krummen Buckel. Sie fuhr in den Einmündungsbereich wobei es zu einer leichten Kollision mit dem vorfahrtberechtigten Dacia kam. Wer kennt eine Frau mit einem silbernen Auto, auf welche die Beschreibung zurtrifft? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wolfgruben - Geparkten schwarzen Volvo angefahren

Nach den Spuren fuhr ein größeres Fahrzeug, eventuell ein Bus oder Lastwagen mit dem Reifen gegen das eines schwarzen Volvo V 70 und beschädigte dabei die Rückleuchte und die Stoßstange. Der Verursacher hat den Unfall womöglich gar nicht bemerkt. Der Volvo parkte zur Unfallzeit zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag und 08 Uhr am folgenden Freitag, 02. Dezember, ordnungsgemäß am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Im Wolfgruben 42. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein davonfahrendes Fahrzeug gesehen? Er hat am Unfallort ein Rangiermanöver eines größeren Fahrzeugs gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Lixfeld - Unfallflucht nach Spiegelschaden

Beim Passieren streifte ein noch unbekanntes Auto einen am Straßenrand vor dem Anwesen Uferstraße 6 geparkten weißen BMW X1. An dem BMW entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Ob ebenfalls ein Schaden am verursachenden Auto entstand ist nicht bekannt. Der Unfall passierte am Samstag, 03 Dezember, zwischen 14.15 und 19.20 Uhr. Während des Marktbetriebs hörten Zeugen das typische Unfallgeräusch und sahen den wegfahrenden dunklen Pkw, möglicherweise einen schwarzen oder dunkelblauen bzw. dunkelgrauen VW Golf oder Polo wegfahren. Den Schaden am BMW bemerkte man erst wesentlich später. Ein Zusammenhang der Ereignisse ist möglich steht aber nicht sicher fest. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 .

